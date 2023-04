Gemeente viert 68 baby’tjes op babyboomfeest

Heers

De Gezinsbond en de gemeente Heers vierden zondag hun 17de babyboomfeest. Elk gezin dat in 2022 een nieuwe spruit verwelkomde, mocht mee aanschuiven aan de feestdis in zaal De Bammerd.

“We hadden heel wat inschrijvingen: 26 baby’s, 87 volwassenen en 21 broertjes of zusjes”, vertelt diensthoofd Welzijn Sonja Doomen. “De ouders konden kennismaken met de Gezinsbond en de Opvoedingswinkel Haspengouw, organisaties die ondersteuning bieden bij de opvoeding. Ze konden ook een kijkje nemen in onze babytheek en speelotheek. Voor de kinderen hadden we de paashaas uitgenodigd en onze kleine feestzaal omgetoverd tot een mini-binnenspeeltuin. Als cadeau kregen de baby’tjes een kindertelefoon of speelgoedradio om hun zintuigen te prikkelen. Vorig jaar zijn er in Heers 68 kinderen geboren, 38 jongens en 30 meisjes. Voor al deze nieuwkomertjes hebben we een ‘Minion’-boom geplant in het geboorteboombos naast de buitenschoolse opvang.” (frmi)

© Fotoclub Heers