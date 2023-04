Architectuurstudenten toveren Hasselts Vrijwilligersplein om tot ontmoetingsplaats

Hasselt

De voorbije week creëerden de studenten architectuur van UHasselt de nieuwe ontmoetingsplaats ‘hub voor trage wegen’ op het Hasseltse Vrijwilligersplein.

“Met een 30-tal studenten hebben we een installatie ontworpen die de mensen uit de buurt uitnodigen om hier gezellig samen te komen”, legt professor Liesbeth Huybrechts uit. “Deze plek is sowieso al een trefpunt, want ze is autovrij en veel ouders komen hier ’s morgens en ’s avonds hun kinderen van de naastgelegen Daltonschool afhalen. Er zitten hier ook regelmatig mensen op de banken om een babbeltje te slaan. Door hier een installatie met een podiumpje op te richten en door een aantal klinkers te vervangen door bloemperken, hopen we dat de mensen hier nog liever zullen vertoeven. Ook de Daltonschool werkt trouwens mee door hun speelplaats binnenkort drastisch te vergroenen, een project van maar liefst 52.000 euro. Zo wordt deze omgeving een nieuwe groene long in de wijk.” (raru)