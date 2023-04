Stroompanne, dus zet gemeente Sportsterren in de bloemetjes bij kaarslicht

et gemeentebestuur reikte zopas de Sportsterren uit aan Gingelomnaren en clubs die zich het voorbije jaar verdienstelijk hadden gemaakt. Door een stroompanne gebeurde dat... bij kaarslicht.

“Sport bestaat uit meer dan sporters alleen”, zo vindt schepen van Sport Geert Moyaers. “Met de sportsterren zetten we daarom niet alleen sporters in de kijkers, maar ook ondersteuners en voorbeelden. Want samen zorgen ze voor fijne sportmomenten.”

Bij kaarslicht – ten gevolge van een stroompanne – werden de twaalf Sportsterren van 2022 uitgereikt. De prijzen en trofeeën gingen naar Peter Cartuyvels (BK siervogels), Jef Verbois (vrijwilliger KDH Jeuk), Roger Lenotte (40 jaar secretaris KDH Jeuk), Paul Botson (sportend voorbeeld), Reneé Dams (25 jaar voorzitter WTC Rust Roest), Hendrik Plevoets (trainer-coach topsporters), Willy en Senne Lindekens (PK boogschieten), Mathijs Valaer (BK en PK reddend zwemmen), Timon Marchal (BK Tumbling), BC Boca’s (nationaal bekerwinnaar golfbiljard) en WTC Rust Roest Mielen-boven-Aalst (50-jarig bestaan). Voor het behalen van een sportdiploma ontvingen volgende trainers een waardering: Marco Gacoms (trainer B voetbal), Maxime Jouhannet en Bernd en Eline Op de Locht (initiator taekwondo). (erre)