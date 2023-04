KLJ Teuven viert zeventig lentes

Teuven/Voeren

Ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van KLJ Teuven werden alle leden en oud-leden uitgenodigd voor een leuke jubileumactiviteit. 50 KLJ’ers van vroeger kwamen samen met de huidige generatie meevieren en deelnemen aan de activiteiten in en rond het Dorpshuis. Een van de aanwezigen was Denise Hick die nog lid was in de jaren ‘50 toen de vereniging nog Boeren Jeugd Bond heette (BJB). Ook was EH Deken Jef Lemmens speciaal voor deze gelegenheid uit Vlijtingen gekomen. Tijdens deze activiteit stond ’KLJ herbeleven‘ centraal. Dit werd gedaan met echte KLJ-activiteiten, muziek uit die KLJ-tijd en een quiz vol oude anekdotes.