Je nummerplaat gestolen? Meld het via de videochat van de politie

Een gestolen nummerplaat aangeven? Voortaan moet je er als inwoner van Bilzen, Hoeselt of Riemst niet meer voor de deur uit. De lokale politie breidt de mogelijkheden voor een aangifte uit met een videochat. Al komen niet alle feiten in aanmerking.

Vanachter je computer, thuis of op het werk, je gestolen bankkaart bij de politie aangeven. Het kan voortaan via de nieuwe videochat die de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst als eerste in Limburg introduceert. De ontwikkeling groeide uit een nieuwigheid die ze tijdens de coronacrisis invoerden: de aangifte op afspraak. “Dat zorgde voor een betere planning en minder wachtrijen”, vertelt korpschef Dirk Claes. “Toen zijn we beginnen denken om dit project verder uit te breiden. Na overleg met het Limburgse parket is daaruit de mogelijkheid gegroeid om voortaan ook van thuis uit in contact te treden met de politie via videochat”, zegt Claes.

Stalking en oplichting

Maar de nieuwste ontwikkeling kan niet voor elk soort feit ingezet worden. Een originele nummerplaat die gestolen werd, een verloren bankkaart en gsm, maar ook gevallen van stalking, oplichting en vandalisme kunnen afgehandeld worden via de videochat van de politie. Maar wie het slachtoffer werd van zedenfeiten of bijvoorbeeld inbrekers over de vloer kreeg moet nog altijd meteen telefonisch naar de politie of noodcentrale bellen of het feit via de 112-app doorgeven. Bij dringende gevallen blijft snelheid belangrijk.

Op de website van de politie van Bilzen staat alle uitleg. Wie daar het stappenplan volgt weet meteen of hij of zij een afspraak voor een videochat kan maken of andere stappen dient te ondernemen. “Wie een afspraak wil inplannen gaat naar onze website en maakt daar de keuze uit het type aangifte. Hier zie je dankzij het camera-icoontje meteen of het mogelijk is om het via video te doen. Vervolgens duid je in de agenda een moment aan dat het voor je past. Na de registratie wordt een bericht verstuurd met de beveiligde link die op het afgesproken tijdstip een rechtstreekse videoverbinding legt met onze politieman- of vrouw. In de mail voorafgaand aan de verbinding vind je eveneens de instructies met betrekking tot eventuele nuttige documenten of gegevens die je bij de hand moet houden”, legt Claes uit.

Blauw op straat

Een verplaatsing naar het politiekantoor is dus niet meer voor elk feit nodig. “Wat mooi meegenomen is voor mensen die minder mobiel zijn of die om een andere reden liever van de verplaatsing afzien. We zijn trots deze mogelijkheid als eerste Limburgse politiezone te kunnen aanbieden aan de burger”, vertelt hoofdinspecteur en projectverantwoordelijke Kirsten Hansen.

Videochatten is een evolutie waar ook het parket achter staat omdat het drempels wegneemt. Het project verbetert namelijk de interactie met de burger en verhoogt hopelijk ook de bereidheid om de feiten aan te geven. Bij burgemeesters Bruno Steegen (Beter Bilzen), Werner Raskin (Open Vld) en Mark Vos (CD&V) is de verdere digitalisering een logische stap. “Door op de ingeslagen weg verder te werken is het op termijn de bedoeling nog meer personeel en tijd vrij te maken voor meer blauw op straat”, luidt het bij hen.(joge)

Meer info en een afspraak maken: https://www.politie.be/5381/vragen/aangifte/hoe-maak-je-een-afspraak