103-jarige Maria is oudste Genkenaar: “Het geheim? Elke dag een lepel met honing”

Op vrijdag 31 maart mocht Maria Cosemans 103 kaarsjes uitblazen in WZC Olijfboom in Genk. Daarmee kroonde ze zichzelf tot oudste Genkenaar. Haar leeftijd heeft ze naar eigen zeggen te danken aan haar vader. “Die was imker, daar door at ik elke dag een lepel honing.”

Haar honderdste verjaardag kon ze door de coronamaatregelen niet vieren, maar dit keer kon Maria gelukkig wel bezoek ontvangen. Tot groot jolijt van de jarige zelf. Maria werd geboren in Diepenbeek. Ze trouwde met Frans Schevenels, maar haar man overleed helaas al in 1992. Haar gezegende leeftijd dankt ze naar eigen zeggen aan haar vader. “Die was imker”, vertelt Maria. “Ik at dan ook elke dag een lepel honing. Wat ook wel zal helpen, is dat ik van nature uit erg rustig ben.”

Maria is met haar 103 lentes de oudste inwoner van Genk. Maar ze komt ook in de buurt van de oudste inwoner van Limburg. Die titel werd afgelopen weekend aan Fina Vrancken uit Dilsen Stokkem toegekend. Zij heeft 105 levensjaren op de teller staan. (cn)