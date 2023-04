Genkse Maria Muto brengt vierde jeugdboek met eigen tekeningen uit

“Ik heb altijd al een fantasierijke geest gehad”, vertelt de Genkse Mario Muto. “In mijn hoofd spelen zich voortdurend verhalen af. En als het stil is in de nacht en alles rond mij heen slaapt, komt mijn creativiteit naar boven. Niet alleen de verhalen, ook de tekeningen nam ik voor mijn rekening.”

Haar nieuwste verhaal speelt zich af in een groot bos. “Daar leefden een grote bruine beer en een vos gemoedelijk naast en met elkaar”, licht Maria al een tipje van de sluier. “Ze gingen samen jagen en spelen en leerden er een kluizenaar in een blokhut kennen. Van hem kregen ze altijd eten. Maar op een dag was hij niet thuis en besloot de vos in huis eten te gaan zoeken terwijl de beer buiten bleef zitten omdat hij niet wilde stelen. De rest van het verhaal lees je in het boek.” (cn)

‘De beer, de vos en het tonnetje vet’ is te bestellen bij Boekscout.nl en kost 18,99 euro