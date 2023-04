Moeder krijgt boete omdat ze weigert zoontje poliovaccin te geven nadat tienerdochter stierf

De vrouw, die in 2018 en 2019 in de regio Lanaken woonde, was verplicht om haar pasgeboren zoontje in die periode te laten vaccineren tegen poliomyelitis. Een besmetting met het virus kan leiden tot een ernstige en blijvende vorm van kinderverlamming. In België is de poliovaccinatie dan ook de enige verplichte vaccinatie bij kinderen.

De vrouw weigerde omdat ze niet veel eerder haar 15-jarige dochter verloor tijdens een epilepsieaanval. De vrouw geloofde sterk dat haar dochter de ziekte kreeg nadat ze als kind werd ingeënt tegen polio. “Sinds die spuit kampte ze met epilepsie. Ze is uiteindelijk in haar slaap overleden door zo’n epileptische aanval. Ik wil mijn zoontje dus niet laten vaccineren omdat ik zoiets niet nog eens aankan. Ik durf het gewoon niet meer”, klonk het emotioneel voor de Tongerse rechter.

Verlamming

De advocate van de vrouw, meester Victoria Roddi, vroeg de opschorting voor haar cliënte. “Ze is een gebroken moeder die door een hel is gegaan na het verlies van haar dochter. U vraagt haar hoe groot de kans is dat zoiets gebeurt? Wel, zij wil die kansberekening niet meer maken.” Verder wees meester Roddi op het feit dat het poliovaccin in andere Europese landen, buiten België en Frankrijk, niet meer verplicht is.

De Tongerse rechter oordeelde echter dat de vrouw de gezondheid van haar kind door het weigeren van het vaccin nodeloos in gevaar brengt en dat de gunst van de opschorting geen gepaste straf is. “Polio is uitgeroeid in België, maar in andere delen van de wereld komt het nog steeds voor. Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico polio te krijgen. Aangezien er geen behandeling bestaat en een besmetting tot ernstige symptomen kan leiden, zoals onomkeerbare verlamming, is vaccinatie het enige preventieve middel”, luidt het vonnis.

De vrouw moet daarom een effectieve geldboete van 240 euro betalen. Doet ze dit niet, dan moet ze 15 dagen naar de cel.