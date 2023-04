Recordomzet voor bedrijf boven TikTok

ByteDance, het Chinese moederbedrijf boven de populaire app TikTok, heeft in 2022 ruim 80 miljard dollar – ongeveer 74 miljard euro – omzet gedraaid, ruim 30 procent meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een nota aan investeerders die nieuwssite The Information kon inkijken.

ByteDance doet het daarmee een stuk beter dan sectorgenoten als Meta of Amazon. Het bedrijf zit nu ongeveer op dezelfde hoogte als Tencent, het Chinese technologieconcern achter het platform WeChat. ByteDance wil de cijfers voorlopig niet bevestigen.

De TikTok-moeder ligt in verschillende westerse landen onder vuur nadat het bedrijf toegaf dat bepaalde werknemers toegang hadden tot de gegevens van Amerikaanse en Europese gebruikers. Steeds meer regeringen en parlementen, ook in ons land, verbieden de app op de zakelijke toestellen van hun personeel uit angst voor datadiefstal en spionage.

Die verdachtmakingen hebben voorlopig dus maar weinig impact op het zakencijfer van het moederbedrijf boven TikTok, al dreigt er na India nu ook een algemeen verbod in de Verenigde Staten. De app telt meer dan 150 miljoen maandelijkse gebruikers in de VS.