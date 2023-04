Genkse zangeres Zita krijgt award voor meer dan 1 miljoen streams

De filmpjes van de 16-jarige Zita op TikTok zijn goed voor 60 miljoen views en bijna 8 miljoen TikTok-likes. Twee keer nam de Genkse deel aan ‘The Voice Kids’: op haar 7de en haar 14de. Na haar laatste deelname werd ze via sociale media overspoeld met de vraag naar haar versie van ‘Dancing In The Sky’ van Dani and Lizzy. Die kwam in juni uit en is ondertussen goed voor meer dan 1 miljoen digitale streams. Daarvoor kreeg Zita onverwacht een speciale award voor uit handen van Flemming.

“Die zag ik even niet aankomen”, zei Zita Paulussen compleet overdonderd toen ze backstage een award voor meer dan 1 miljoen digitale streams kreeg. “Ik kwam naar dit concert omdat het de eerste keer was dat Flemming met zijn liveband zo’n groot soloconcert gaf in Vlaanderen. Ik was benieuwd hoe ‘Amsterdam’ ging klinken, maar net als de rest van zijn repertoire is het toppie”, zegt Zita met een brede glimlach.

Voetbalvrouw

© House of Entertainment

“De mensen van House of Entertainment, die dit concert organiseren, hadden me na afloop meegevraagd voor een ontmoeting met de artiest. Laten we zeggen dat ik gezond nerveus was. (lacht) Maar ik had nooit durven denken dat hij mij een award voor 1 miljoen Spotify-streams van Dancing In The Sky ging uitreiken. Dat is echt wel een nieuwe mijlpaal voor mij. En het stopt niet, want na België, Nederland en Amerika is de song nu aan een stevige opmars bezig in Duitsland. We zitten ondertussen boven de kaap van de 2 miljoen streams. Ongelofelijk.”

Het virale succes van ZITA’s bekroonde single heeft ze voor een stukje te danken aan Mikky Kiemeney, de vrouw van FC Barcelona-stervoetballer Frenkie De Jong. “Toen zij het nummer op haar Instagram-stories deelde met haar meer dan 1,5 miljoen volgers, zagen we de views en streams op al mijn socialemediaplatformen immens stijgen”, zegt Zita. “De komende maanden worden spannend, want we hebben nieuwe songs opgenomen. Het eerstvolgende nummer dat we uitbrengen is 'Arcade', de hit van Duncan Laurence. Ik ben heel blij dat ik al deze kansen krijg en dat ik het ook allemaal kan combineren met mijn studies.”