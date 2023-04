Twintiger, vader en broer veroordeeld voor twee vechtpartijen: “Ze gebruikten hem als boksbal”

Een 27-jarige Maasmechelaar krijgt 16 maanden cel voor twee vechtpartijen. Bij de ene vechtpartij, waarbij een deurwaarder en zijn getuige hardhandig werd aangepakt, was ook zijn vader betrokken. Voor de tweede knokpartij, had hij bijstand van zijn broer.

De eerste vechtpartij vond plaats op 3 juli 2021, toen een deurwaarder met zijn stagiair en een getuige naar de woning van de vader en zijn 27-jarige zoon trok om beslag te leggen. De tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder verliep echter niet zonder slag of stoot. “Die mannen werden agressief. De deurwaarder en stagiair zijn naar de auto kunnen vluchten, maar de getuige werd als boksbal gebruikt”, zo sprak de Tongerse procureur.

Het slachtoffer was veertien dagen werkonbekwaam. “Hij heeft zware klappen gekregen”, zo sprak de raadsman van het slachtoffer. “Hij had een neusbreuk, waarvoor hij recent een neuscorrectie heeft moeten ondergaan.”

Glazen flessen

Enkele maanden later, op 17 oktober 2021, kwam het tot een gevecht tussen de twee broers en een andere man aan Bruno’s Foodcorner in Maasmechelen. De 25-jarige broer vertelde voor de Tongerse rechter dat hij uitgelokt werd door een vriend van zijn ex die roddels zou verspreid hebben. “Ik kende hem van vroeger en ik kon me niet meer beheersen.” De broers haalden uit met hun vuisten en sloegen de man met glazen flessen.

Celstraf en werkstraf

De 27-jarige man kreeg twee voor elke vechtpartij twee keer acht maanden cel, waardoor hij 16 maanden naar de gevangenis moet. In totaal moet hij ook een geldboete van 800 euro betalen. Zijn vader werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 400 euro. De 25-jarige zoon moet een werkstraf van 100 uur uitvoeren. Doet hij dat niet, dan moet hij acht maanden naar de cel.