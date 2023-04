Hasselaar wacht buurvrouw naakt op in gang én laat broek zakken in psychiatrisch ziekenhuis

Een 43-jarige Hasselaar kreeg drie maanden cel met uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn buurvrouw naakt stond op te wachten in de gang. De man werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij opnieuw zijn broek liet zakken.

Op 11 mei 2020 stond de man naakt, met louter een T-shirt aan, in de gang van het appartementsgebouw in Bilzen, waar hij woonde. Hij stond er zijn buurvrouw op te wachten in de hoop op een intieme avond. Toen de vrouw wegliep en zich opsloot in haar appartement bleef hij, volgens de aanklager, op haar voordeur rammen. “Ik had me al een half jaar onthouden aan seks en ik dacht dat ze avances maakte”, zo gaf de man, die naar eigen zeggen bipolair is, als uitleg voor de Tongerse rechter.

Geestesstoornis

Naar aanleiding van die feiten werd hij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ook daar liet hij twee keer zijn broek zakken tijdens een therapiesessie. Volgens de gerechtsdeskundige leed de man aan een geestesstoornis, maar was hij wel nog toerekeningsvatbaar. Volgens de aanklager is het belangrijk dat de man zich kan laten helpen.

De Tongerse rechter veroordeelde de man tot een celstraf van drie maanden en een geldboete van 400 euro, allebei met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten behandelen voor zijn algemene psychiatrische problematiek.