Voormalig president Kosovo ontkent schuld in rechtszaak rond oorlogsmisdaden

De voormalige Kosovaarse president, Hashim Thaçi, heeft maandag onschuldig gepleit bij de start van zijn proces in Den Haag. Hij staat terecht voor oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Servië.

“Ik ben niet schuldig”, zei de 54-jarige Thaçi in de rechtszaal. Samen met drie andere kopstukken van het UCK (Kosovaars Bevrijdingsleger) staat hij terecht voor misdaden van het eind van de jaren negentig. In 2020 nam hij ontslag als president om zich te kunnen verantwoorden in de zaak.

Etnische Albanezen streden in 1998 en 1999 voor de onafhankelijkheid van wat toen een Servische provincie was. De vier beschuldigden zouden toen aan het hoofd hebben gestaan van een “gezamenlijke criminele organisatie” die meer dan honderd dodelijke slachtoffers maakte. De aanklachten bevatten onder meer moord, foltering en vervolging. Op de getuigenlijst staan meer dan driehonderd namen.

Thaçi is de eerste beklaagde in het speciale Kosovotribunaal die voorheen een hoge politieke functie vervulde. “Niemand staat boven de wet”, aldus procureur Alex Whiting.