Real Valladolid ontslaat trainer Pacheta na pandoering tegen Real Madrid

De 55-jarige Pacheta kwam in de zomer van 2021 aan het roer bij Valladolid, dat net uit La Liga was gedegradeerd. Onder zijn leiding werd de club in 2022 vicekampioen en dwong de promotie af. Dit seizoen staat Valladolid na 27 speeldagen op de vijftiende plaats met 28 punten, net boven de degradatiezone.

Zondagnamiddag verloor Valladolid kansloos bij Real Madrid, waar Eden Hazard nog eens een speelkans kreeg en voor een assist tekende.

Er is nog geen opvolger voor Pacheta aangeduid.