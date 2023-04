Conservatieve partij van oud-premier Bojko Borisov haalt nipte verkiezingswinst in Bulgarije

In Bulgarije heeft de conservatieve GERB-partij van ex-premier Bojko Borisov zondag nipt de meeste stemmen gehaald na een nek-aan-nekrace met de liberale PP. Of het ook zal lukken om een regering te vormen, is nog niet zeker.

Volgens de quasi-definitieve resultaten die maandag werden gepubliceerd, haalde GERB 26,47 procent van de stemmen. De liberale lijst, getrokken door Kiril Petkov, haalde 24,96 procent.

De stemming van zondag was al de vijfde in twee jaar tijd en omdat de uitslagen zo dicht bij elkaar liggen, voorspellen analisten alweer nieuwe verkiezingen, mogelijk al in de zomer. Eerdere pogingen van Borisov om samen met de PP een prowesterse regering te vormen, zijn op niets uitgedraaid. Petkov wees een coalitie van de hand omdat GERB, dat ruim tien jaar lang de Bulgaarse politiek domineerde, in verband wordt gebracht met verschillende corruptiezaken.

De pro-Russische nationalistische partij Vazrazhdane (Heropleving) is nu de op twee na grootste partij van het land. Zij haalden 14,39 procent van de stemmen, een flinke stijging ten opzichte van de 10 procent in oktober.

De anti-systeempartij van Slavi Trifonov maakt een comeback in het parlement (4,25 procent). Na enkele maanden trok die zich vorig jaar terug uit een coalitie met de PP, waardoor de regering ten val kwam.