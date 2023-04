Finland zal dinsdag lid van de NAVO worden

Finland treedt dinsdag toe tot de NAVO als 31ste lid van de alliantie. “We zullen voor de eerste keer de Finse vlag hijsen”, aldus Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de verdragorganisatie. Dinsdag en woensdag vergaderen de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken op de hoofdzetel in Brussel.

“Dit is een historische week”, zei hij maandag. “Morgen zullen we Finland verwelkomen als 31ste lid.”

“Nu hebben alle 30 bondgenoten het toetredingsprotocol van Finland geratificeerd”, aldus Stoltenberg. Dinsdag vindt een ceremonie plaats op de hoofdzetel van de NAVO, waarbij de Finse vlag zal worden gehesen voor het gebouw.

Aanvankelijk had Finland gehoopt om samen met buurland Zweden lid te worden van de NAVO. Maar zowel Hongarije als Turkije weigeren voorlopig het Zweedse lidmaatschap te steunen. Stockholm hoopt zelf nog steeds dat het lid kan worden voor een grote NAVO-top in Vilnius in juli van start gaat.

Volgens Stoltenberg zal door het Finse lidmaatschap ook de veiligheid van Zweden - dat samen met Finland het lidmaatschap heeft verzocht - verhogen.