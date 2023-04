Van Kim Kardashian tot Hailey Bieber in een piepkleine bikini: fluo is de trend van het moment

Vergeet pasteltinten. Denk liever aan de felste schakeringen van oranje, roze, groen , geel en blauw. Fluo wordt hot in het voorjaar, zo bewijzen alvast enkele beroemdheden in opvallende outfits.

Een blik op de rode lopers van de afgelopen weken leert ons één ding: als het van Hollywoodsterren afhangt, zijn ingetogen looks deze lente helemaal passé. Kleren mogen kleurrijk. Héél kleurrijk zelfs, zodat je zowaar even met je ogen moet knipperen om ze te laten bekomen. Ook naast de rode loper kiezen celebs voor knalkleuren. Denk aan spetterend oranje, zoals de bikini van model Hailey Bieber, of Kim Kardashian op stap in een felroze ensemble. (Lees verder onder de foto’s)

LEES OOK:

Scout Willis en mama Demi Moore spetteren in fluoroze en -groen

Jennifer Lopez in limoengroen

Kim Kardashian in de felste tint barbieroze

Hailey Bieber is klaar voor de zomer in knaloranje

Ook modemerken zijn helemaal mee met de trend en verwerken een streepje fluo in hun collecties, maar hoe draag je het zelf? Voor beginners die een complete outfit in een opvallende kleur niet meteen aandurven: combineer felle kleuren met zwart of nude. Deze tinten zijn prima geschikt als neutrale basis. Durvers kunnen zich van kop tot teen in een knalkleur naar keuze hullen. Let hierbij vooral op de snit van de stuks. Met losse en oversized ontwerpen lijk je net iets iets meer op een veiligheidsagent of markeerstift, in tegenstelling tot getailleerde designs.

Shopping:

Felgroene blazer - Steve Madden - 99 euro

Roze bikini - H&M - top 19,99 euro, broekje 14,99 euro

Plateausandalen - Essentiel - 256 euro

Roze handtas - Ganni - 195 euro

Avondjurk - Prestije - 199 euro

Oranje pantalon - Zara - 39,95 euro