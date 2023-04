Derde aflevering zit erop: deze theorieën wijzen naar één hoofdverdachte in ‘De mol’

Ah, wat lief. Gilles De Coster die voor zijn kandidaten – excuseer, zijn beste vrienden – achter het fornuis kruipt, de schort aansnoert en in de pannen roert, om een ontbijtje op tafel te toveren. Wat ons vooral opvalt: daar kwam nu al voor de tweede keer in deze reeks wel heel nadrukkelijk een broodrooster in beeld. Waar je dus toast mee maakt. Toos-t? Want jawel, de jonge schrijnwerker Toos heeft zich ontpopt tot hoofdverdachte.

Bij de eerste opdracht – die zich laat samenvatten als zoeken naar hoefijzers en rennen voor je leven voor een cowboy met lasso op paard – lijkt het aanvankelijk nog mee te vallen. Hij laat Lancelot sturen, met een correct én een fout koppeltje hoefijzers tot gevolg.

Witse is niet Witje

Maar wanneer Toos aan de knoppen van de communicatie komt, gaat het pas echt fout. Dat die communicatie al eens kan fout lopen, bewees Leïla eerder al in de auto, toen ze wat kribbig reageerde op het West-Vlaams van Lieselot en Thomas. Niet te begrijpen, vindt ze. Opmerkelijk dan dat Toos vastloopt op het taaltje van niet-West-Vlaming Ruben. Die articuleert helder en duidelijk: “Witje”, het paard van Pippi Langkous. Toos hoort het niet goed, en begrijpt Witse. Waardoor de hele meute op het verkeerde been gezet wordt.

Leïla, Toos en Thomas blijven als enige over in de arena. — © Play4

Even later gaat het weer mis. Wanneer Ruben verschillende namen van duo’s roept, blijft Toos maar doordrammen over Spirit. Het wordt helemaal mooi als hij het Ros Beiaard vindt, en vervolgens botst op de ‘drie Hemelskinderen’. Er stond ‘drie heemskinderen’, maar dat moesten er uiteraard vier zijn.

Aan het einde van de opdracht blijven enkel Leïla, Thomas en Toos over, en heeft het spel 1.400 euro opgebracht. Dat had 5.000 euro kunnen zijn. Goed gemold. Dat vindt Toos opvallend genoeg ook: hij maakt van zijn oren tegen Ruben dat hij niet goed gecommuniceerd heeft. Om de aandacht af te leiden?

Eitje breken, eitje betalen

De volgende ochtend worden niet alleen de stramme spiertjes gecheckt, maar ook hoe het zit met hun rode eitjes. Niet zo goed met dat van Lancelot, want het blijkt zoek nadat ze hun koffers hebben ingeladen in de wagen. Hij kan er niet mee lachen, Toos ziet er dan weer wel de humor van in. Verdacht, want meteen daarna krijgen we een shot van een gebroken ei op de grond. Een ouderwetse mollenstreek, en Toos is de grootste verdachte door de grijns die hij nauwelijks kon verstoppen in de auto. Waarop Lancelot hem vroeg of hij ermee aan het lachen was.

Dan was het tijd voor de proef met de eieren, waar dat kostbare rode ei een rol zou gaan spelen. Als hun rode ei rond en gezond blijft tot aan de eindstreep, kunnen alle extra verzamelde eieren geld opbrengen. Hilarisch was het zeker, hoe ze zichzelf moesten manoeuvreren met roze pakken vol netjes om eieren in te stoppen. Bij de minste foute beweging kletste er zo eentje uit, kapot tegen de stenen. Terwijl hele eieren net geld opleverden. Eigenlijk is deze proef sowieso gedoemd om te mislukken.

Lopen voor zijn leven. Of toch zo lijkt het toch voor Toos. — © Play4

Want door Lancelot en Conny was er bij het begin van de proef al 500 euro uit de pot verdwenen, omdat zij zonder of met een kapot rood ei aan de start verschenen. Iets later maakte Toos tijdens de proef een verkeerde beweging, en hop, ook zijn rood ei barstte uiteen op de grond. Weg kans om geld te verzamelen voor de rest van de dag. Op het einde van de opdracht beschikten zelfs maar vijf van de acht kandidaten nog over hun rode ei. Ze haalden slechts 290 euro van de mogelijke 4.000 euro binnen, minder dus dan de 500 euro die betaald moest worden voor Conny en Lancelot. De groepspot zakte dus naar 7.250 euro.

Slimme dutjes?

In de laatste proef is er ook een mol aan het werk. Een die weet dat zo weinig mogelijk afdrukken iets kan opleveren. Geld of een vrijstelling. Toos en Lieselot – die twee weer – belanden als duo in een kamer, waar ze het hoofd koel houden en zelden op de rode knop duwen om de andere kamerdeuren te blokkeren. Toos suggereert daar zelfs even om een dutje te doen. Laat de rest het maar onderling uitvechten. Een slimme zet, want Lancelot en Comfort en Conny en Thomas gaan helemaal los op de knop. Dan gaat het enkel nog tussen Leïla en Ruben en Toos en Lieselot, die het minst vaak op de knop duwden. Ruben maakt een inschattingsfout, en duwt nog een keer. Eén keer te veel. Toos en Lieselot eindigen in kamer 110.

Grote dilemma’s rond vrijstellingen. — © Play4

Daar komen ze voor een dilemma. Twee vrijstellingen leveren nul euro op, eentje zorgt voor 5.000 euro, en geen zorgt voor 2.000 euro in de pot. Lieselot houdt zich aan haar belofte van twee afleveringen eerder: ze gaat niet meer kiezen voor een vrijstelling. Toos, die al een keer een vrijstelling bemachtigd heeft, twijfelt. Want als hij nu opnieuw voor de vrijstelling gaat, gaat de groep hem dan nog ooit wel vertrouwen? Ons lijkt het antwoord: ja, want je haalt 5.000 euro binnen voor de pot. Weigert hij de vrijstelling, dan is dat maar 2.000 euro. Hij doet dat het laatste, waardoor hij 3.000 euro uit de pot haalt. Een bizarre, verdachte move. Dat alles opgeteld maakt van hem de hoofdverdachte van deze week.