Verzorgster drukt kussen op het gezicht van dementerende vrouw, parket eist probatiestraf

De feiten kwamen aan het licht toen een collega van de 37-jarige Tinne J. naar de leiding van het Zandhovense woon-zorgcentrum stapte. Ze vertelde wat er gebeurd was toen ze samen een dementerende vrouw verzorgd hadden. “Het slachtoffer riep soms hard, zo ook die dag tijdens de verzorging”, legde de procureur maandag uit. “Beklaagde heeft een kussen op het gezicht van de vrouw gelegd om het roepen te stoppen. Volgens haar collega drukte Tinne J. dat kussen vervolgens aan met haar elleboog en zei ze ‘kun je niet gewoon doodgaan’.” Tijdens het onderzoek bleek dat J. volgens haar collega’s ook geregeld bewoners met een pillendoos een ‘tik gaf’ en bewoners opsloot. Zo werd een andere dementerende vrouw een tijdje in de badkamer opgesloten. “Beklaagde vergeleek haar aanpak met hoe je kleine kinderen aanpakt”, aldus de procureur.

Het parket hamerde op de kwetsbare situatie van de slachtoffers. “Het gaat om uitermate kwetsbare mensen, die niet kunnen reageren. Dit kan beschouwd worden als onmenselijke behandeling, het is ongepast en vernederend. Beklaagde is niet geschikt deze functie nog uit te oefenen.” De aanklaagster eiste een autonome probatiestraf van een jaar.

“Al genoeg gestraft door de roddels”

Tinne J. werkt ondertussen niet meer in het wzc, volgens haar advocate werd de job beëindigd in onderling overleg. “Ze werkte er al zeventien jaar en heeft nog altijd een goed contact met sommige bewoners. Ook haar oma verblijft nog in het wzc”, zei haar advocate. De advocate legde uit dat J. niet betwist dat er al eens gelachen wordt met bewoners. “Om het allemaal wat draaglijk te maken”, verklaarde ze. Volgens de verdediging had J. tijdens het verschonen inderdaad een kussen op het aangezicht van het slachtoffer gelegd in de hoop dat het roepen zou stoppen. “Maar ze heeft het niet aangedrukt en had nooit de bedoeling mevrouw iets aan te doen.” Dat ze soms bewoners een tik gaf met een pillendoos werd ook niet ontkend. “Maar dat was op een speelse manier, om te zeggen ‘hey, ik ben er’”, aldus de advocate. Ook het opsluiten van een bewoonster was niet met kwade bedoelingen, verklaarde de verdediging. “Dat was enkel omdat die vrouw de andere bewoners opjaagt met haar lawaai, cliënte zette haar even in de badkamer in de hoop dat de rust zou terugkeren.”

De advocate vroeg aan de rechtbank om J. de gunst van de opschorting te geven, waardoor ze wel schuldig zou zijn maar geen straf zou krijgen. “Ze wil haar verantwoordelijkheid nemen maar wijt de feiten aan de werkdruk en de druk in haar privéleven. Ze heeft ook beslist niet meer in de zorgsector te willen werken. Mijn cliënte is door alle roddels over wat er gebeurd is al genoeg gestraft.” J. zelf zei dat ze besefte verkeerd te zijn geweest en spijt te hebben. Vonnis op 3 mei.