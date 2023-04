Houthalen-Helchteren zoekt uitbater voor café Casino

Het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren is op zoek naar een nieuwe uitbater voor het café in Cultuurcentrum Casino.

Geïnteresseerden hebben tijd tot 8 mei 10.30 uur om hun kandidatuur in te dienen. Op maandag 17 april is er om 13.30 uur een plaatsbezoek. Aan de nieuwe uitbater wordt gevraagd het café dagelijks vanaf 16.30 uur uit te baten. Ook tijdens het weekend. Daarnaast krijgt de nieuwe uitbater conciërgetaken in het cultuurhuis en servicetaken aan huurders en artiesten. Kandidaten kunnen mailen naar info@houthalen-helchteren.be. (cn)