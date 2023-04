BelOrta Bloesembar brengt eigen kledinglijn uit voor imkers

Elk jaar opent de BelOrta Bloesembar de deuren van haar pop-upbar in de Velmse velden om zo de landbouwers en fruittelers in de spotlights te zetten. Nu brengt de bloesembar ook een eigen kledinglijn uit om imkers te steunen.

Op een zonnige dag verwelkomt BelOrta Bloesembar meer dan 20.000 bezoekers in hun pop-upbar. “Zes weken en zeven weekends lang laten we toeristen hier kennismaken met het harde werk van de landbouwers en fruittelers”, vertelt organisator Peter Onkelinx. “We hechten dan ook veel belang aan het fruitverhaal. Educatieborden op onze wandeling van 3 km lichten dat verhaal al toe.”

En nu gaat de organisatie nog een stapje verder. “We brengen een eigen kledinglijn uit om imkers te steunen: de Hoodie voor de bij”, legt Onkelinx uit. “Want zonder bij geen fruit. Dat geldt zeker voor een streek als Haspengouw, die met zijn vele fruitplantages sterk afhankelijk is van een optimale bestuiving door (honing)bijen. Zowat driekwart van ons voedsel is afhankelijk van bestuiving door insecten. Daarbij spelen honingbijen een glansrol.”

Appel, peer en kersen

Die honingbijen betrouwen op hun beurt dan weer op de imkers. Zij proberen de bijen met de beste zorgen te omringen. “En dat is niet zo makkelijk, want tegenwoordig krijgen we te kampen met veel bijensterfte”, vertelt Hubert Swinnen, voorzitter van de imkerbond van Sint-Truiden.

Er werden drie versies gemaakt van de Hoodie voor de bij: eentje met een tekening van een appel, eentje met een peer of eentje met twee kersen erop. De truien zijn te koop voor 45 euro, waarvan telkens 10 euro naar de imkerbond van Sint-Truiden gaat. De hoodies zijn unisex en er zijn ook kindermaten beschikbaar.