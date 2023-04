Gedrogeerde chauffeur valt zonder benzine in Bilzen: politie ziet hoe dertiger zijn auto voortduwt

Bilzen

De lokale politie betrapte tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag in Bilzen drie bestuurders onder invloed van alcohol of drugs. En dat op amper 1 uur tijd.

Zo zagen ze zaterdag iets voor 1 uur een man (32) uit Hoeselt een wagen voortduwen op de Pasweg. De dertiger verklaarde dat hij zonder benzine was gevallen en daarom de auto tot aan een tankstation duwde. Hij legde en positieve speekseltest af voor het gebruik van cocaïne en moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren.

Wankele benen

Even verderop stond een Bilzenaar (61) op zijn benen te wankelen. Hij had zijn auto vreemd geparkeerd en wilde iets uit de wagen halen. De man had maar liefst 3 promille alcohol in het bloed. Ze namen zijn rijbewijs af en hij mocht zijn roes in een politiecel uitslapen.

Tot slot ging een bromfietser (30) uit Riemst van de baan op de Rode Kruislaan. Hij was lichtgewond terwijl de motorfiets in het veld belandde en klaar was voor de schroothoop. De dertiger had 1,5 promille alcohol in het bloed. Omdat hij betrokken was bij ongeval liet het parket zijn rijbewijs eveneens voor twee weken intrekken. ppn