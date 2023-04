Elise Mertens stijgt tien plaatsen op wereldranglijst, Iga Swiatek blijft aan kop

De 27-jarige Mertens bereikte vorige week de achtste finales (vierde ronde) van het Masters 1.000 in Miami en deed zo twee ronden beter dan een jaar eerder. Het levert haar 110 extra WTA-punten op en tien plaatsen winst in het klassement. Haar hoogste ranking, twaalfde, bereikte Mertens eind 2018. Deze week is ze aan de slag als eerste reekshoofd op het graveltoernooi in het Colombiaanse Bogota.

De drie andere Belgen in de top 100 bewegen niet of nauwelijks. Maryna Zanevska staat 76e (+2) voor Ysaline Bonaventure (85e) en Alison Van Uytvanck (97e). Lager op de ranking volgen Greet Minnen (166e, +1) en Yanina Wickmayer (186e, +25), die weer in de top 200 staat na haar halve finale op het ITF-toernooi in het Franse Croissy-Beaubourg.

Helemaal bovenaan het klassement behoudt de Poolse Iga Swiatek haar eerste plaats. Ze gaf als titelverdedigster nochtans forfait voor het toptoernooi van Miami (wegens een ribblessure) en verloor daardoor 1.000 punten. Maar de 21-jarige Poolse, die precies een jaar geleden voor het eerst nummer 1 werd, heeft nog een steeds een ruime voorsprong van meer dan 2.000 punten op de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De laureate van de Australian Open blijft tweede voor de Amerikaanse Jessica Pegula.

De Tsjechische Petra Kvitova wipt na haar toernooizege in Miami van twaalf naar tien.