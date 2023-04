GEMEENTERAAD. Lindestraat in Alken krijgt nieuwe waterleiding: “Bijna wekelijks moeten herstellingen uitgevoerd worden”

Alken

Uitbreiding renovatieadvies: De samenwerking met Energiehuis Limburg wordt uitgebreid. Alkenaren die willen renoveren, krijgen tot en met 2025 gratis renovatieadvies en worden indien gewenst bij het renovatietraject begeleid van a tot z.

Leegstandregister: De laatste registratie gebeurde in 2016. Er wordt voorgesteld om het af te schaffen. Schepen Vroonen (Groen) hield recent een steekproef waaruit blijkt dat 26 woningen op de 4953 al langer dan twee jaar leeg staan. Open Vld dringt er bij monde van André Vanhex op aan om de registratie niet af te schaffen. Hij vraagt om leegstand niet te laten uitgroeien. “Zonder bijkomend personeel kunnen we de opvolging realiseren.” Burgemeester Penxten (N-VA) wil tegemoetkomen. “Het register wordt afgeschaft, maar de gemeenschapswacht en de politie volgen de zaken op. Wij engageren ons zeker om wat u vraagt inderdaad te blijven opvolgen.”

Waterleiding Lindestraat: “Haast wekelijks moeten hier door de Watergroep herstellingswerken uitgevoerd worden”, stelt Paul Dirickx (cd&v). “Dit betekent overlast voor de omwonenden die telkens soms 24 uur lang onverwacht zonder water worden gesteld én er zijn door die lekken vele kubieke liters waterverspilling. De straat kampt met verouderde leidingen en wegverzakkingen.” Schepen van Openbare Werken Cindy Vandormael (N-VA) begrijpt de tussenkomst. “Tussen de Kapelstraat en Stevoort worden de werken gestart zodra men in Stevoort klaar is. Voor het stuk tussen de Steenweg en de Kapelstraat is het wachten op advies voor de afwatering. Alles zal gebeuren in samenspraak met De Watergroep. “Het gaat nu niet lang meer gaat duren vooraleer de werken worden aangevat.”