Zondag werd een bekende militaire blogger vermoord in het Russische Sint-Petersburg. Vladlen Tatarsky, zoals hij online bekendstond, kreeg tijdens een lezing in een café een beeldje aangereikt door een jonge vrouw. Kort nadien volgde een zware ontploffing. Alles wijst op een moordaanslag. Maar door wie? En waarom was Tatarsky een doelwit?