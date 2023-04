Lizzo breidt collectie uit met shapewear voor alle genderidentiteiten

“Als we zeggen dat we elk lichaam steunen, dan menen we dat. Wij geloven in radicale selflove voor mensen van alle genderidentiteiten – inclusief de trans-, non-binaire, genderfluïde en gender-niet-conforme gemeenschappen die chronisch onderbediend zijn. Dus besloten we om onze expertise te gebruiken en stijlen te creëren die diezelfde gemeenschappen dienen”, staat er op Instagram bij een campagnebeeld van de nieuwe lijn. (Lees verder onder de foto)

Lizzo kondigde het nieuws ook aan op haar persoonlijke Instagram. “Je verdient het om jezelf te voelen. Je verdient het om je goed in je vel te voelen. We hebben hier lang aan gewerkt en ik ben zo enthousiast dat het eindelijk zover is”, staat er te lezen.

De Juice-ster lanceerde Yitty vorige lente met als doel de shapewearmarkt te veranderen. “Het geeft iedereen de kans om voor zichzelf te spreken als het gaat over hoe hun lichaam eruit moet zien en hoe ze zich in hun lichaam moeten voelen. Meer dan enkel strings of shapewear verkopen, wil ik een mentaliteit verkopen die zegt: ik kan doen wat ik wil met mijn lichaam, dragen wat ik wil en me goed voelen terwijl ik dat doe”, zei ze toen in een interview met de New York times. Voor de geïnteresseerden: Yitty is verkrijgbaar vanaf maat XS tot maat 6X. Een Belgische site bestaat (nog) niet, maar de Nederlandse levert in ons land.