GEMEENTERAAD. Door softwareproblemen nog altijd geen datum voor volksraadpleging in Wellen

Wellen

Volksraadpleging: In oktober 2021 kondigde Wellen aan dat er een volksraadpleging komt over een eventuele gemeentelijke fusie. Anno 2023 is nog steeds niet duidelijk wanneer er een raadpleging gaat komen. Raadsleden Stijn Vandersmissen (Open Vld) en Gerry Briers (N-VA) vroegen of er nog geen schot in de zaak zit. Volgens burgemeester Els Robeyns (Vooruit-ROB) zijn er softwaremoeilijkheden. Een bedrijf moet de kiesgerechtigden vanaf 16 jaar uit het bevolkingsregister halen. Dat kost 8.800 euro, en het duurt zes weken vooraleer het bedrijf ze kan leveren. Gerry Briers (N-VA) kondigde na de gemeenteraad aan dat hij eens gaat informeren in de West-Vlaamse gemeente Ruiselede. Daar werd de volksraadpleging afgelopen jaar op enkele maanden tijd voorbereid en georganiseerd.

Prikkelarme kermis: Raadslid Stephanie Billen (Open Vld) stelde voor om dit jaar in Wellen ook een prikkelarm moment te organiseren op de kermis van juni. Tijdens zo’n prikkelarm moment worden intense prikkels zoals luide muziek en lichtflitsen beperkt. Zo kunnen mensen met ADHD of epilepsie ook meegenieten. Volgens schepen Ellen Punie (Vooruit-ROB) is er al overleg om zo’n prikkelarm moment voorzien. “De concrete afspraken moeten nog gemaakt worden, maar we willen het dit jaar voor het eerst voorzien.”

Langstraat: Marc Weeghmans (Open Vld) vroeg zich af of een snelheidsregime van 50 kilometer per uur toch niet beter is in de Langstraat. “Op het grondgebied van Hoepertingen (Borgloon) hebben ze er al een stukje 50 van gemaakt.” Schepen Kristien Treunen (CD&V) liet weten dat het ook het officiële standpunt van de gemeente is. “Wij willen daar eveneens naar vijftig per uur gaan, maar het gaat om een gewestweg. We kunnen daar eventueel opnieuw op aandringen.”