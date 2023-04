Belgian Cat Serena-Lynn Geldof wint Copa de la Reina

Na Kim Mestdagh met Schio, die de Italiaanse Coppa veroverde, won een Belgische dus weer een prestigieuze trofee in het damesbasketbal. De Copa de la Reina is immers een prestigieuze competitie die dit jaar doorging in Zaragoza. Het sterk spelend duo Billy en Becky Massey werden met Estudiantes Madrid in de kwartfinales en door Valencia uitgeschakeld. Thuisclub Zaragoza met Belgian Cat Serena-Lynn Geldof wipte in de halve finale Valencia. In de finale kwam Serena-Lynn Geldof acht minuten in actie. Ze won met Zaragoza met 55-51 van Avenida Salamanca en mocht mee de Spaanse Copa in de lucht steken.

In de Franse LFB was er winst voor Hind Ben Abdelkader (8 punten) met Villeneuve D’Ascq: 72-59 tegen Roche. Julie Vanloo (16 punten, 2 rebounds, 1 assist) en Kyara Linskens (11 punten, 4 rebounds, 2 assists) verloren met BLMA Montpellier met 79-67 van Landes. Morgane Armant (8 punten, 1 rebound, 1 assist) won met Hainaut met 72-77 van Bretagne.