GEMEENTERAAD. Voetweg aan klooster Coolen wordt herlegd: Borgloon keurt ruilakte goed

Borgloon

Wijkhuis ’t Nielerhof: Het stadsbestuur en het bisdom hebben een nieuwe erfpachtakte voor 99 jaar afgesloten. “Waarom geen clausule toevoegen om het ons toe te eigenen want de aanpalende kerk is ook van ons geworden”, vraagt Wim Lambrechts (N-VA) zich af. Schepen Awouters (Open Vld) antwoordt: “Het bisdom wenste niet verkopen. Ze gingen wel akkoord voor een erfpacht van 99 jaar, met alle verplichtingen die erbij horen. Het bisdom geeft toelating om ’t Kernielerhof af te breken. We gaan daar dus sowieso een pleinfunctie realiseren.”

Goedkeuring ruilakte klooster Coolen: Er dient een voetweg te worden herlegd als onderdeel van een ruil met de privé-investeerder. Marilou Vanmuysen (cd&v) vraagt om dat niet te doen. “De voetweg ligt er al sinds mensenheugenis, en is gemeengoed en zelfs erfgoed geworden. Wij vragen om de voetweg ongemoeid te laten.” Schepen Jeroen Bellings (Open Vld) reageert: “De omgevingsvergunning is lopende. De zusters hebben voor 1953 de weg verlegd in functie van hoe ze gingen bouwen. Het pad is dan herlegd in functie van de toegang tot de school. Het pad gaat dus terugkomen waar het hoort en waardoor het een mooi onderdeel wordt van het geheel. De kasseiweg gaat in ruil voor een verdubbeling van de parking naar de privé-investeerder die de parking bovendien op zijn kosten zal herinrichten en heraanleggen.” Burgemeester Jo Feytons (Open Vld) vult aan: “De klacht aan de gouverneur in het dossier is behandeld en we zijn als bestuur in ons gelijk gesteld.” Bij de stemming onthoudt de cd&v-fractie zich. Het punt is met 19 stemmen vóór goedgekeurd.

Vastgoedinformatieplatform: Het bestuurscollege heeft beslist om aan te sluiten bij een elektronisch informatiesysteem voor de ontsluiting, samenvoeging en veilige gegevensdeling van vastgoedinformatie en vastgoeddossiers tussen bronhouders en aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars. Voor Borgloon is de start tot het gebruik van het Vastgoedinformatieplatform voor de behandeling van aanvragen vastgoedinformatie voorzien tussen 18 april 2023 en 18 mei 2023.