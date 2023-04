Belgian Cat in bloedvorm: Julie Vanloo blijft schitteren bij Franse topclub

LEES OOK. Mamma mia! Belgian Cat Julie Vanloo haalt haar beste moves boven en dribbelt tegenstander helemaal gek

De Belgian Cat is bezig aan een van de beste seizoenen uit haar carrière en dat op haar 30ste. Ze is in een Europese topcompetitie goed voor gemiddeld 11 punten en bijna 6 assists. Montpellier staat momenteel vierde in de LFB Women, op amper drie punten van leider Lyon.

De beelden:

Geldof wint Spaanse basketbeker met Zaragoza

Serena-Lynn Geldof heeft zondag met haar club Zaragoza de Spaanse beker in het vrouwenbasket gewonnen. De 26-jarige Belgian Cat speelde acht minuten mee in de 55-51 zege voor eigen publiek tegen Salamanca.

Voor Zaragoza is het de eerste beker. Het levert de club een ticket op voor de Euroleague van volgend seizoen.

Zaragoza had in de Final 8 vrijdag Araski verslagen (71-50, twee punten voor Geldof) en zaterdag Valencia (74-59, vier rebounds voor Geldof).