Remco Evenepoel lacht op Strava met gerucht deelname aan Ronde van Vlaanderen: “Mijn vlucht gemist”

Het was een hardnekkig gerucht de dagen voor de Ronde van Vlaanderen: wereldkampioen Remco Evenepoel zou in extremis ingezet worden in Vlaanderens Mooiste om Soudal Quick-Step van alle malaise te behoeden. Iets waar binnen de ploeg hard om gelachen werd.

Evenepoel zelf liet zich niet uit over de kwestie, maar nu komt ook de Aerokogel uit Schepdaal zelf even met een kwinkslag erop terug. Hij doet dit vanuit hoogtestage in Tenerife, waar hij zijn vorm richting de Giro nog wat wil aanscherpen.

De Vuelta-winnaar postte op zijn Strava een trainingstochtje van iets minder dan 45 kilometer met de toepasselijke naam ‘RVV 2023 DNS’, wat zoveel betekent als ‘Ronde van Vlaanderen, Did Not Start’. En ook in het bijschrift komt hij nog een keertje terug op het gerucht: “Missed my flight yesterday”, kan Evenepoel er duidelijk mee lachen.

Voor de start van de Ronde van Italië (6 mei) komt onze landgenoot enkel nog aan de start van Luik-Bastenaken-Luik op 23 april. Daar hoopt hij zichzelf op te volgen.