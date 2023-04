Lommel

De 41-jarige medeorganisatrice van het geflopte festival Vestiville in Lommel is maandag in Hasselt veroordeeld tot acht maanden cel met uitstel. Ze is enkel schuldig bevonden aan het vervalsen van tien betalingsbewijzen. De rechter kende drie burgerlijke partijen, onder wie de Stad Lommel, geen schadevergoeding toe.