F1-fan beleeft de schrik van zijn leven wanneer brokstuk na crash van favoriete piloot in tribune vliegt: “Ik heb geluk gehad”

De Deen van Haas verloor een achterwiel toen hij tegen een muurtje knalde. Door de impact vloog er ook een stuk metaal zo hoog de lucht in dat het op de tribunes terechtkwam. Specifieker: in de arm van Will Sweet, een fan van Magnussen. Die deelde daarvan beelden op sociale media.

“Ik weet nog altijd niet precies hoe gebeurde”, aldus de Australiër bij Sunrise. “Ik volgde de auto van Magnussen, dus ik bleef naar rechts kijken. Voor mij deden velen een stap opzij omdat er een stuk metaal over het hek was gevlogen. Ik bewoog dus niet en kreeg het ding in mijn arm. Ik heb echt geluk gehad, want het bleek niet zo serieus als het had kunnen zijn. Het stuk was best groot en naast mij stond mijn verloofde. Ze is kleiner dan mij, dus haar had het waarschijnlijk op haar hoofd geraakt. Ik bloedde ook hevig op haar na de impact, terwijl er achter mij ‘gevochten’ werd om het hebbeding. Ze lieten me er wel een foto mee nemen, maar dan pakten ze het weer af. Spijtig, maar al bij al voel ik me opgelucht dat het niet erger was.”

“Toevallig zag iemand van ons engineeringsteam het gebeuren”, aldus Androw Westacott, CEO van de Australische GP. “We zijn op de hoogte van het incident. Het leek op een gekke, eenmalige gebeurtenis. We kunnen de veiligheidshekken niet twintig meter de lucht in laten gaan. Onze hekken voldoen aan de standaarden van de FIA, maar net als met alles in motorsport ga je wel napraten over dit moment om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Ik hoop dat de fan het goed maakt. Het is een herinnering dat veiligheid altijd voorop moet staan in Formule 1.”

