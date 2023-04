E403 richting Kortrijk afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagens

Na een zwaar ongeval met enkele vrachtwagens in het West-Vlaamse Lichtervelde is de autosnelweg E403 richting Kortrijk afgesloten. Verkeer in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten.

Op de snelweg tussen Brugge en Kortrijk gebeurden op korte tijd maandagochtend twee ongevallen. Rond 7.30 uur was er een eerste aanrijding, waardoor er al een file ontstond. Omstreeks 9 uur was er een tweede ongeval, waarbij meerdere vrachtwagens zouden zijn betrokken.

De snelweg in de richting van Kortrijk is volledig afgesloten, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Al het verkeer in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via afrit 10 in Torhout. “Volg de calamiteitenomleiding met de letter D tot oprit 9 in Lichtervelde, waar u de snelweg weer kan oprijden”, klinkt het. “Verkeer over lange afstand tussen Brugge en Kortrijk rijdt best via de E40 naar Gent en vervolgens via de E17.”

Volgens het Verkeerscentrum bedraagt de wachttijd van de file momenteel 10 à 15 minuten. Er zou vertraging zijn over een afstand van 5 tot 7 kilometer. Over mogelijke slachtoffers is er momenteel geen informatie.