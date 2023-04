Verificatievinkjes nog steeds aanwezig op Twitter, behalve bij The New York Times

De blauwe verificatievinkjes op Twitter zijn nog steeds zichtbaar, ondanks de dreigingen dat die afgelopen weekend zouden verdwijnen. Enkel de grote Amerikaanse krant The New York Times verloor zijn vinkje, maar daar zou een persoonlijke vendetta achter schuilen.

Bron: The Washington Post, Reuters, The Guardian

1 april is gepasseerd en de blauwe vinkjes zijn nog steeds te vinden op Twitter. Nochtans had Twitterbaas Elon Musk aangekondigd dat vanaf 1 april het systeem met de verificatievinkjes zou uitfaseren. Dat was tot nu de enige mogelijkheid om met zo wat 99 procent zekerheid te weten dat de persoon achter een tweet écht die persoon was.

In de plaats van de oude gekende blauwe verificatievinkjes zou er het programma Twitter Blue komen. Dat kost 9,68 euro per maand (of 8,47 euro per maand als je voor een jaarplan kiest) en geeft je ook zo’n blauw vinkje. Daarnaast belooft Twitter dat betalende gebruikers een pak minder advertenties te zien krijgen. Ook zouden vanaf 15 april tweets van betalende Twitter Blue-accounts - zij die betalen voor het blauwe vinkje - hoger komen te staan in de algoritmisch gecureerde ‘for you’-tijdlijnen.

Voor organisaties, bedrijven, overheidsinstellingen,… heeft Twitter een nieuw ‘verified’-programma opgestart. Die krijgen gouden vinkjes, die om en bij 1.000 euro per maand kosten.

Vergelding

Maar 1 april kwam en de vinkjes bleven. Behalve voor één grote speler. Het verificatievinkje van de Amerikaanse krant The New York Times is verdwenen. Media speculeren dat die beslissing een vergelding is omdat de toonaangevende krant eerder al aangaf dat het niet zou betalen voor de nieuwe service. Ook zou het niet betalen voor de verificatievinkjes van hun reporters, enkel indien het echt noodzakelijk is voor hun verslaggeving.

(Lees verder onder de foto)

© Twitter

De krant had eerder ook al gerapporteerd dat het verificatievinkje van de 10.000 meest gevolgde organisaties zou blijven. Daar zou The New York Times bijhoren met hun 55 miljoen volgers.

Maar het is niet moeilijk om in te zien dat het mogelijk om een persoonlijke vendetta gaat van Musk tegen de krant. De Tesla-miljardair kreeg in het verleden al veel kritiek van journalisten en vergeleek zondag nog de feed van The New York Times met “diarree”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg, adm)