Siebe wint het grote Sint-Lambertus schaaktoernooi in zijn school

Ze zitten nog maar in de lagere school, maar de leerlingen van Sint-Lambertus in Oudsbergen zijn in de ban van het schaken. Elke vrijdag spelen ze een potje onder de middag. Zopas werd er ook het eerste ‘grote schaaktoernooi’ georganiseerd. Siebe ging met de winst aan de haal.

Vrijdag is schaakdag in de bovenbouw bij Sint-Lambertus. Onder leiding van Jasper van 6A worden er tijdens de middag dan schaakpartijen gespeeld. Om iedereen de kans te geven om deel te nemen, organiseerde Jasper zelfs een sessie ‘start to schaak’, die enkele weken lang telkens doorging op donderdag. Als kers op de taart organiseerde de school de voorbije weken een schaaktoernooi. Afgelopen donderdag speelden Siebe en Vince tegen elkaar in de finale. Het was een spannende wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Siebe.