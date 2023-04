Red Bull ziet agressieve Max Verstappen veranderen in een heel voorzichtige F1-piloot: “Hij heeft gelijk”

Tijdens de chaotische slotfase van de Grand Prix van Australië hield Max Verstappen zijn hoofd koel. In het verleden veelal geroemd om zijn agressieve rijstijl, laat de regerend wereldkampioen in de beste auto van het veld zien dat hij op de juiste momenten de handrem gebruikt. “Hij heeft gelijk, want hij rijdt voor het kampioenschap”, aldus Helmut Marko, de topadviseur van Red Bull Racing.