Pas getrouwd: Önder en Delal in Bilzen

Bilzen

Önder Özdemir (31) uit Bilzen, bediende bij Nike

Delal Gül (29) uit Genk, bediende bij de bank

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kenden elkaar al een hele tijd via nichten en neven, maar we leerden elkaar pas echt kennen zo’n anderhalf jaar geleden toen we via sociale media afspraken om eens iets samen te gaan drinken.” (joge)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken