Novak Djokovic herovert eerste plaats op wereldranglijst, David Goffin levert drie posities in

Novak Djokovic prijkt maandag opnieuw helemaal bovenaan de wereldranglijst in het mannentennis. De Serviër neemt de eerste plaats over van de Spanjaard Carlos Alcaraz. David Goffin, de beste Belg, levert drie posities in en staat 45e.

De 19-jarige Alcaraz sneuvelde vorige week als titelverdediger in de halve finales van het Masters 1.000 in Miami. Daardoor verliest hij een pak ATP-punten, waarvan de 35-jarige Djokovic profiteert om opnieuw naar de toppositie te wippen. De 22-voudige grandslamkampioen, afwezig in de VS, begint aan zijn 381e week als nummer 1. Volgende week hervat “Djoko” de competitie op het gravel van Monte Carlo.

De Griek Stefanos Tsitsipas behoudt de derde plaats, voor de Rus Daniil Medvedev. Die won zondag de titel in Miami en steekt de Noor Casper Ruud voorbij. Verliezend finalist Jannik Sinner gaat van 11 naar 9.

David Goffin is al ruim een maand buiten strijd sinds hij eind februari moest opgeven met knieproblemen in Marseille. De 32-jarige Luikenaar zakt maandag van 42 naar 45 maar dreigt nog dieper weg te tuimelen. Deze week verdedigt hij zijn titel op het gravel in Marrakech niet.

Zizou Bergs blijft de tweede Belg op plaats 167 maar krijgt wel een tik (-32). Dan volgen Joris De Loore (188e, +1) en Kimmer Coppejans (196e, +29).