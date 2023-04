Maandag staking in 50 Delhaize-winkels

Bij Delhaize zijn opnieuw meer winkels open. Er wordt nog gestaakt in 50 vestigingen van de supermarktketen, voornamelijk in Brussel en Wallonië. Dat zegt woordvoerder Roel Dekelver.

De directie van Delhaize kondigde begin maart de intentie aan om haar 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. De vakbonden verzetten zich daartegen en voeren sindsdien acties in de winkels.

Maandag zijn 78 van de betrokken winkels open, terwijl er 50 niet toegankelijk zijn. In Vlaanderen kunnen klanten niet terecht in 3 van de 65 winkels , in Brussel zijn ze alle 22 dicht en in Wallonië zijn er 25 dicht en 16 open. De distributiecentra draaien normaal.

Delhaize maakte thuisleveringen tijdelijk gratis. Die maatregel is intussen verlengd tot eind april, zegt Dekelver. Boodschappen online bestellen en afhalen aan een winkel is nog niet mogelijk, omdat Delhaize de continuïteit daarvan niet kan verzekeren.