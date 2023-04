“Ik wou dat je nooit geboren was”: moeder mishandelt tienerdochter, die zwanger blijkt van haar vader

In december 2020 bleek een 15-jarig meisje uit Oostende 12 weken zwanger van haar vader. De zwakbegaafde man werd aanvankelijk geïnterneerd, maar kreeg in beroep tien jaar cel. Tijdens het onderzoek bleek ook de moeder zwaar over de schreef te zijn gegaan bij de kinderen. Het meisje en haar toen 9-jarige broertje bleken al twee jaar lang door haar geslagen en vernederd te worden. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding stelde meermaals blauwe plekken vast.

Kanker

Uit de verhoren van de kinderen bleek dat B.T. hen dagelijks sloeg en schopte. Maar daar bleef het niet bij. B.T. beet haar dochter ook, vooral dan wanneer ze iets fout deed in het huishouden. “Ik wou dat je nooit geboren was en hoop dat je kanker krijgt”, snauwde ze het meisje wel eens toe.

Haar zoontje kneep ze soms tot bloedens toe. Het jongetje moest ook zijn brooddoos poetsen in het toilet. De andere kinderen in het gezin hadden het gemakkelijker en kregen in tegenstelling tot de slachtoffers wél een ontbijt of lekkere boterhammen.

Culturele achtergrond

Aanvankelijk ontkende de Afghaanse vrouw het geweld maar uiteindelijk ging ze toch tot bekentenissen over. “De feiten moeten gezien worden binnen haar culturele achtergrond”, klonk het bij de verdediging. Volgens B.T. is het in Afghanistan gebruikelijk dat ouders hun kinderen slaan. De verdediging vroeg om daarom geen straf op te leggen, maar eventueel wel voorwaarden.

De rechter ging daar evenwel niet op in. “Mevrouw woont al meer dan tien jaar in België en zou intussen vertrouwd moeten zijn met de westerse waarden en normen”, klonk het.