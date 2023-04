VIDEO. Te gek voor woorden: supertalent Victor Wembanyama (2m19) volgt gemiste driepunter met vliegende dunk

In de NBA zijn ze bijna aan de play-offs toe, maar de mindere teams van dit seizoen kijken nu al reikhalzend uit naar de draft. Dan wordt er namelijk gestreden om de diensten van Victor Wembanyama, het 19-jarige Franse fenomeen van 2m19. En die liet zondag opnieuw iets fenomenaals zien bij Metropolitans 92.

Wenbanyama scoorde 20 punten in een nederlaag tegen Monaco, maar deed monden openvallen toen hij een gemiste driepunter volgde met een dunk. Niet na een rebound en een dribbel, gewoon in één keer met een zogenaamde ‘putback’. Ongezien in basketballand...

De beelden: