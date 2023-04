NBA. New York Knicks hebben ticket voor play-offs beet, LA Lakers doen goeie zaak

De New York Knicks hebben zich verzekerd van een plaats in de play-offs van de NBA. Dankzij een 118-109 overwinning tegen de Washington Wizards kan het team niet meer uit de top zes van de Eastern Conference vallen.

Vier spelers van de Knicks scoorden zondagavond voor hun eigen publiek in Madison Square Garden minstens twintig punten. Jalen Brunson en Quentin Grimes waren het best bij schot (27 punten) maar ook Immanuel Quickley (22 punten) en Obi Toppin (21 punten) vonden vlot de weg naar de korf.

New York is als vijfde team in het oosten zeker van de play-offs net als leider Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers en Cleveland Cavaliers. Drie dagen na de zware thuisnederlaag in de topper tegen Boston, tankte Milwaukee wat vertrouwen door Philadelphia te verslaan met 117-104. De Griekse sterspeler van de Bucks Giannis Antetokounmpo onderstreepte zijn kandidatuur voor een derde MVP-titel met een nieuwe glansprestatie. Hij scoorde 33 punten, pakte 14 rebounds en deelde 6 assists uit.

In de Western Conference zijn nog maar drie ploegen verzekerd van een ticket voor de play-offs: Denver, Memphis en Sacramento. Voor de drie andere rechtstreekse plaatsen komt nog een rist ploegen in aanmerking. Phoenix verstevigde zijn vierde plaats dankzij een 118-128 zege bij Oklahoma City. Kevin Durant maakte 35 punten. Kampioen Golden State leed een nipte nederlaag bij leider Denver (112-110) en heeft als zesde maar een zege meer dan de LA Lakers. Die wonnen onder aanvoering van Anthony Davis (40 punten) met 109-134 van Houston.

Uitslagen:

Cleveland - Indiana 115 - 105

Milwaukee - Philadelphia 117 - 104

Denver - Golden State 112 - 110

Atlanta - Dallas 132 - 130 (n.v.)

Orlando - Detroit 128 - 102

New York - Washington 118 - 109

Houston - LA Lakers 109 - 134

Oklahoma City - Phoenix 118 - 128

Brooklyn - Utah 111 - 110

Sacramento - San Antonio 134 - 142 (n.v.)

Chicago - Memphis 128 - 107

Minnesota - Portland 105 - 107

Charlotte - Toronto 108 - 128

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 71,8 78 56 22

2. Boston 69,2 78 54 24

3. Philadelphia 65,4 78 51 27

4. Cleveland 62,0 79 49 30

5. New York 58,2 79 46 33

6. Brooklyn 55,1 78 43 35

7. Miami 52,6 78 41 37

8. Atlanta 50,0 78 39 39

9. Toronto 50,0 78 39 39

10. Chicago 48,7 78 38 40

11. Washington 43,6 78 34 44

12. Orlando 43,6 78 34 44

13. Indiana 43,0 79 34 45

14. Charlotte 32,9 79 26 53

15. Detroit 20,5 78 16 62

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 66,7 78 52 26

2. Memphis 62,8 78 49 29

3. Sacramento 60,3 78 47 31

4. Phoenix 55,1 78 43 35

5. Golden State 51,9 79 41 38

6. LA Clippers 51,9 79 41 38

7. LA Lakers 51,3 78 40 38

8. New Orleans 51,3 78 40 38

9. Minnesota 49,4 79 39 40

10. Oklahoma City 48,1 79 38 41

11. Dallas 46,8 79 37 42

12. Utah 46,2 78 36 42

13. Portland 42,3 78 33 45

14. San Antonio 25,6 78 20 58

15. Houston 24,1 79 19 60