Nederlands gezin leeft volledig in isolement in Spanje, maar dochter (24) kan ontsnappen

De zaak kwam aan het rollen toen de 24-jarige dochter aanklopte bij een naburige boerderij in Arbúcies, op zo’n 80 kilometer van Barcelona. Daar vertelde ze dat dit haar eerste gesprek was met een vreemde, dat zij was ontsnapt van haar ouders en niet meer terug naar huis wilde omdat zij ‘de wereld wilde zien’.

Volgens de jonge vrouw leeft het gezin totaal geïsoleerd van de buitenwereld, in een boerderij midden in het bos, zonder televisie en internet, zonder socialenetwerksites en praktisch in het donker, met de jaloezieën dicht. De kinderen gingen alleen af en toe mee met de ouders om boodschappen te doen. Volgens het meisje, Daniela, heeft zij een broer, Alex, die net als zij nooit naar school is geweest en met niemand buiten de naaste familie - onder wie twee broers van de moeder - contact heeft gehad. Ook zouden de kinderen niet beschikken over identiteitspapieren. De broer zou zich hebben geschikt naar de situatie.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat in een reactie weten het verhaal uit de media te hebben vernomen, maar geen verzoek tot consulaire bijstand te hebben gekregen.

Boerderij moeilijk toegankelijk

Volgens de regionale politie is de boerderij van het gezin omheind en moeilijk toegankelijk. De vader, een 58-jarige Nederlandse man, zou volgens La Vanguardia tegen de politie hebben gezegd dat zijn dochter lijdt aan een psychische stoornis. Een behandelend arts verzekerde de politie dat Daniela inderdaad ’uitbraken’ heeft en een poging tot zelfbeschadiging had gedaan en dat hij haar daarvoor behandelt, maar er zou geen officiële diagnose zijn gesteld en ook zou er geen medisch dossier van het meisje zijn aangetroffen .

Het Nederlandse gezin zou onder meer zo geïsoleerd leven omdat ze geloven dat de kennelijk zieke moeder niet aan de straling van antennes zou mogen worden blootgesteld, aldus La Vanguardia.

Ouders gedagvaard en ondervraagd

De politie van Arbúcies spande een procedure aan, waarop de ouders begin maart werden gedagvaard en ondervraagd op verdenking van misbruik en langdurig huiselijk geweld. Maar het echtpaar weigerde een verklaring af te leggen. De rechter besloot daarop dat het gezin bij elkaar mag blijven - onder de voorwaarde dat de kinderen meer vrijheid krijgen - aangezien de zoon en de dochter meerderjarig zijn en omdat zij geen aangifte willen doen tegen de ouders.

Volgens de ouders hebben de kinderen thuisonderwijs gevolgd. Dit zou in Nederland ‘gebruikelijk’ zijn.

De zaak lijkt enigszins op die van het gezin in Ruinerwold, dat jarenlang in isolement leefde totdat een van de zoons zijn verhaal deed in een lokaal café. Binnen dat gezin, waarvan de vader er sektarisch-religieuze opvattingen op nahield, was sprake van (seksueel) misbruik. Onduidelijk is vooralsnog of de kinderen uit Arbúcies eveneens slachtoffer zijn geweest van andere dan psychische mishandeling.