Shaun Murphy wint generale repetitie voor het WK snooker en steekt eindzege Tour Championship op zak

Shaun Murphy heeft in het Engelse Hull het Tour Championship Snooker (432.000 euro) op zijn palmares bijgeschreven. In de finale versloeg de 40-jarige Engelsman zijn landgenoot Kyren Wilson met 10-7.

Wilson (WS-7) nam nochtans de beste start. Zo potte de hij in de eerste vier frames breaks weg van 108, 84, 62 en 111. Murphy, die eind februari ook al het Players Championship won, stelde voor het einde van de namiddagsessie met breaks van 75, 70 en 75 gelijk.

In de avondsessie werden de eerste vier frames gedeeld. Zo noteerde Murphy een 131 break, de hoogste in de finale. Wilson lukte van zijn kant breaks van 59, 52 en 56. Murphy pakte in de volgende vijf frames uit met breaks van 115 en 95 voor een 10-7 overwinning.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Murphy is het ondertussen zijn elfde rankingtitel, die goed was voor een slordige 170.500 euro. Voor Wilson was er als verliezend finalist 68.000 euro weggelegd.