Honderden anderstalige jongeren wachten mogelijk nog tot september op een school

Honderden anderstalige jongeren zitten thuis of in een opvangcentrum te wachten op een plaats op school om Nederlands te leren. Dat blijkt uit een rondvraag van de VRT-redactie bij de centrumsteden. De meesten zullen pas in september kunnen starten. Secundaire scholen hebben al veel extra plekken gecreëerd: afgelopen maand waren er maar liefst de helft meer leerlingen ingeschreven dan een jaar geleden. Toch belanden steeds meer jongeren op een wachtlijst.

In de provincie Antwerpen is de nood het hoogst: in Turnhout gaat het om een 30-tal jongeren, in Mechelen om 73 en in de stad Antwerpen staan maar liefst 320 jongeren op een wachtlijst. In Leuven wachten 15 à 20 jongeren op een plaats. In Brussel proberen ze samen te werken met scholen in de Vlaamse Rand om een oplossing te vinden voor een 55-tal leerlingen. Als alle cijfers van de centrumsteden worden opgeteld, gaat het om meer dan 550 jongeren op de wachtlijst. Maar daarbij zijn dubbeltellingen mogelijk, wanneer een jongere zich bijvoorbeeld in twee steden op een wachtlijst laat zetten.

In veel steden is te horen hoe scholen enorme inspanningen hebben gedaan om plaatsen bij te creëren. “Maar de rek is eruit”, klinkt het op het terrein. Voldoende lokalen en vooral voldoende leerkrachten vinden in tijden van een lerarentekort is niet eenvoudig. De job van OKAN-leerkracht is dan ook erg uitdagend, want je krijgt een erg diverse groep leerlingen voor je met soms zware emotionele bagage uit oorlogsgebied. Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt te botsen op de limieten van het mogelijke door het lerarentekort. Voor een oplossing kijkt hij ook naar het federale asielbeleid: “We roeien met de riemen die we hebben, vooral de toestroom van vluchtelingen moet stoppen.”