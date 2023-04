Meisje (6) speelt met gsm van mama, belt 112 en meldt keukenbrand: 20 brandweermannen rukken uit voor niets

Een meisje van zes jaar oud uit Reninge zorgde er zondagmiddag ongewild voor dat er plots 20 brandweermannen en politie aan haar deur stond. Het meisje was aan het spelen met de smartphone van haar mama, belde per ongeluk de alarmcentrale 112 en prevelde dat er brand was in de keuken.

Het voorval deed zich zondagmiddag even na 13 uur voor in een straat in het centrum van Reninge. Een zesjarig meisje was er in een huis met de GSM van haar mama aan het spelen. Ze drukte daarbij een aantal toetsen in en kon zo onbedoeld het voorgeprogrammeerde noodnummer 112 bellen. Dat nummer bellen is zelfs mogelijk met een vergrendelde telefoon. Toen er eenmaal verbinding werd gemaakt met de alarmcentrale 112 prevelde het kind: “er is brand in de keuken en jullie moeten komen.” Daarna haakte ze in. Uiteraard werden er geen risico’s genomen en rukte de brandweer van Lo-Reninge samen uit met de politie.

Flink geschrokken

In totaal twintig brandweermannen en enkele voertuigen gingen ter plaatse met de bedoeling de woningbrand te bestrijden. Maar eenmaal aangekomen was er van een brand geen sprake. Wel werd de stomverbaasde mama met enkele kinderen aangetroffen, waaronder het zesjarig kind. Zij bleek flink geschrokken te zijn van alle commotie en begon te huilen. Na een gesprekje met de mama keerde de brandweer snel terug. Ook de politie ging nog ter plaatse en probeerde aan het kind uit te leggen wat er zonet gebeurd was. In principe kunnen de hulpdiensten de kosten voor de nodeloze oproep verhalen, maar daarover werd niets beslist. In dat geval zou de familiale verzekering van de ouders kunnen tussenkomen.