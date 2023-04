Metejoor verbreekt met ‘Wat wil je van mij’ record van Regi

Wat wil je van mij, een samenwerking tussen Metejoor en de Nederlandse zangeres Hannah Mae, staat al 19 weken boven de Vlaamse Ultratop 30. Daarmee verbreekt hij het record van Regi, Jaap Reesema en Oliva. Zij stonden met Kom wat dichterbij, een cover uit het tv-programma Liefde voor Muziek, ‘slechts’ 18 weken op kop. Metejoor doet het dus al minstens één week beter. Het nummer heeft momenteel ook al platina gehaald.

En ook in Nederland is het een groot succes. Daar haalt het een top 10-plaats. Hij is daarmee nog maar de vijfde artiest ooit die daarin slaagt met een Nederlandstalig nummer. Enkel Raymond van het Groenewoud, Will Tura, Ivan Heylen en Louis Neefs gingen hem voor.

“Het is onwaarschijnlijk wat we met Wat wil je van mij al teweeg hebben gebracht, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Ik kan niet genoeg uitdrukken hoe dankbaar ik ben. Dit is echt crazy”, reageert Metejoor bij VRT NWS.

(sgg)