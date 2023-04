Verkiezingen Bulgarije: centrumrechtse alliantie van oud-premier Borisov op kop

In Bulgarije staat de centrumrechtse alliantie van oud-premier Bojko Borisov na de parlementsverkiezingen aan de leiding. Ze haalt ongeveer 26 procent van de stemmen, blijkt uit de laatste prognoses. De conservatieven worden op de voet gevolgd door de liberale PP, die 25 procent zou halen. De definitieve resultaten worden donderdag verwacht.

De vorige verkiezingen in Bulgarije vonden nog maar zes maanden geleden plaats, in oktober 2022. Een alliantie van de GERB van Borisov en de christendemocratische SDD (Unie van Democratische Krachten) haalde toen de meeste stemmen binnen. Maar de pogingen van Borisov om samen met de PP van Kiril Petkov een prowesterse regering te vormen, zijn op niets uitgedraaid. Petkov wees een coalitie van de hand omdat GERB, dat ruim tien jaar lang de Bulgaarse politiek domineerde, in verband wordt gebracht met verschillende corruptiezaken.

Als gevolg van die patstelling is het parlement in Sofia alweer ontbonden. Momenteel wordt het land bestuurd door een overgangsregering onder leiding van Galab Donev, een interim-premier die benoemd is door president Rumen Radev.

Bulgarije blijft zo vastzitten in een spiraal van steeds weerkerende verkiezingen. Of deze nieuwe stembusgang de impasse kan doorbreken, is zeer twijfelachtig.

Volgens de prognoses zullen minstens vijf partijen in het parlement komen, waaronder pro-Russische partij Vazrazhdane (Heropleving) en de Rusland-gezinde socialisten.