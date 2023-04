Het einde van de streepjescode: binnenkort zal je dit op je producten aantreffen

GS1, de internationale organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer, wil tegen 2027 een nieuwe generatie barcodes introduceren en die lijken verdacht veel op de hoekige QR-codes. De nieuwe ‘barcode’ zal gelinkt zijn aan het internet. Met een smartphone kunnen consumenten zelf informatie krijgen. Door de code te scannen krijgt hij of zij de hele geschiedenis van het product: de oorsprong, de samenstelling, de ecologische voetafdruk. “Het nieuwe niveau van transparantie zal mensen helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over wat ze kopen en gebruiken”, zegt Jan Somers, CEO van GS1 Belgilux. Vier jaar zullen nodig zijn om de metamorfose mogelijk te maken. “We willen alle handelaars voorbereiden op het uitlezen van de nieuwe generatie barcodes. Alle verkooppunten zullen moeten worden uitgerust.”(agg)